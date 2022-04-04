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    سياسة


    وكالة أنباء أوزبكستان حريصة على زيادة التبادل بالأنباء والتفاعل في مجالي الفن والموظفين مع أذرتاج

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٤]

    باكو، 4 أبريل، أذرتاج

    اتفقت وكالتا أنباء أذربيجان وأوزبكستان على توسيع التعاون خلال لقاء بحث فيه رئيس مجلس إدارة اذرتاج أصلان اصلانوف مع النائب الأول لمدير وكالة أنباء أوزبكستان صابر شكروف مع الوفد المرافق له التبادل بالدعم على مستوى المنظمات الدولية للإعلام وتوقيع اتفاقية تعاون ومسائل تنفيذ مشاريع مشتركة.

    وعلى هامش الزيارة تفقد الضيوف الأوزبك مقر أذرتاج الجديد واهتموا بظروف العمل المهيأة.

    AZERTAG.AZ :وكالة أنباء أوزبكستان حريصة على زيادة التبادل بالأنباء والتفاعل في مجالي الفن والموظفين مع أذرتاج
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