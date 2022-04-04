عسكريون أذربيجانيون يشاركون في تدريبات "Efes-2022" في تركيا
AzerTAg.az
٠٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٦]
إسطنبول، 4 أبريل، (أذرتاج)
أجرى أفراد الجيش الأذربيجاني تحت تنسيق قيادة القوة العسكرية الأذربيجانية تدريبات في صعود السفينة والقتال في المناطق السكنية وانزلاق الحبال ومهاجمة الشاطئ على هامش مسابقات "Efes-2022".
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع القومي التركي ان بناء على تعليمات من الرئيس الاذربيجاني والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف، تجري الأعمال على زيادة الكفاءة المهنية للأفراد في الجيش الأذربيجاني. ويشارك جنود من الجيش الأذربيجاني في تدريبات "Efes-2022" الدولية في مدينة إزمير التركية.
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