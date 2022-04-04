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    وزير التنمية الرقمية والنقل يلتقي رئيس الوزراء الجورجي

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٩:٠٩]

    تبيليسي، 4 أبريل، أذرتاج

    التقى وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف برئيس الوزراء الجورجي ايراكلي قريباشفيلي على هامش زيارته تبيليسي.

    وبحث الجانبان التعاون الناجح في مشاريع خط سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص ومسار البحر الأسود وبحر الخزر وممر الخليج والبحر الأسود ونحو الموانئ الخضراء.

    واكد الطرفان في اللقاء تأكيدا خاصا على ضرورة السلام والاستقرار من اجل تنمية المنطقة ورقيها طويلة الاجل.

    AZERTAG.AZ :وزير التنمية الرقمية والنقل يلتقي رئيس الوزراء الجورجي
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