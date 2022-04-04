وزير التنمية الرقمية والنقل يلتقي رئيس الوزراء الجورجي
AzerTAg.az
٠٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٩:٠٩]
تبيليسي، 4 أبريل، أذرتاج
التقى وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف برئيس الوزراء الجورجي ايراكلي قريباشفيلي على هامش زيارته تبيليسي.
وبحث الجانبان التعاون الناجح في مشاريع خط سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص ومسار البحر الأسود وبحر الخزر وممر الخليج والبحر الأسود ونحو الموانئ الخضراء.
واكد الطرفان في اللقاء تأكيدا خاصا على ضرورة السلام والاستقرار من اجل تنمية المنطقة ورقيها طويلة الاجل.
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