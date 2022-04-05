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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وجورجيا

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:١٨]

    باكو، 5 ابريل (أذرتاج)

    جرت في 4 ابريل مكالمة هاتفية بين وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف ووزير خارجية جورجيا الجديد إيليا دارجياشفيلي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الوزير بايراموف هنأ نظيره الجورجي الجديد متمنيا له التوفيق في منصبه الجديد.

    أجرى الطرفان تبادل الآراء حول تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية والصداقة بين البلدين وأعربا عن ثقتهما في المزيد من تطوير هذه العلاقات.

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