جيهون بايراموف يتصل هاتفيا مع وزير الخارجية الجورجي السابق

باكو، 5 ابريل (اذرتاج)

جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الجورجي السابق داود زالكالياني في 4 ابريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الوزير جيهون بايراموف أكد بكل امتنان المساعي المشتركة الذي قدمها زالكاليان في فترة عمله في منصب وزير الخارجية، في المزيد من تعزيز التعاون المفيد والرفيع المستوى بين البلدين وتوسيع التعاون على المستوى الدولي واعرب عن شكره له على كل هذا.

وتمنى الوزير لداود زالكالياني التوفيق في منصب سفير جورجيا في الولايات المتحدة الامريكية.