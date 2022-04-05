اعتقال 3 اشخاص في حادث الانفجار في النادي الليلي "لوكايشن" في باكو

باكو، 5 ابريل (أذرتاج)

قالت النيابة العامة الأذربيجانية لوكالة أذرتاج ان 3 اشخاص اعتُقلوا بعد التحريات التي أجرتها النيابة العامة في حادث الانفجار الذي وقع ليلة 3 ابريل في النادي الليلي "لوكايشن" بمركز باكو. أدى الحادث الى مقتل شخص واصابة 37 آخرين بجروح مختلفة وتضرر 14 سيارة وشقة واحدة ومبنيين غير سكنيين.

تبينت بالأدلة الأولية ان الحادث ناجم من انفجار دبابة غاز بروبان الذي كان يستخدم في مطبخ النادي الليلي دون الالتزام بالقواعد الفنية وبشكل غير قانوني.

تم اعتقال رسول رسولوف العامل في منصب مدير في "ميرسير فود" Merser food الذي استأجر هذا المكان وكان مسئولا عن الوقاية من الحريق واورخان سفروف مؤسس "ميرسير فود" والموظف في النادي، كذلك روسلان محمدوف المفتش في إدارة مكافحة الحريق لدى وزارة الطوارئ بتهمة التقصير في أداء الواجب.

تستمر اعمال التحري والتحقيقات في الجريمة.