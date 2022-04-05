باكو، 5 أبريل، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 5 أبريل نيسان اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0152 أورو EUR 1 1.8639 دولار أسترالي AUD 1 1.2931 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.37 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1166 كرون دنماركي DKK 1 0.2506 لاري جورجي GEL 1 0.5511 روبي هندي INR 1 0.0225 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.217 دولار كندا CAD 1 1.362 دينار الكويت KWD 1 5.5875 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4033 بيسو المكسيك MXN 1 0.0858 جنيه مصري EGP 1 0.0933 لاي مولدوفا MDL 1 0.0927 كرون النرويج NOK 1 0.1949 زلوتي بولندا PLN 1 0.4029 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0198 روبل روسي RUB 1 0.0204 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3408 دولار سنغافورة SGD 1 1.2531 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.136 دولار تايوان TWD 1 0.0593 ليرة تركيا TRY 1 0.1157 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1858 كرون التشيك CZK 1 0.0766 يوان الصين CNY 1 0.2672 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2302 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5304 كرون السويد SEK 1 0.1802 فرنك سويسرا CHF 1 1.8346 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1404 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.387 بيسو تشيلي CLP 100 0.2181 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0153 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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