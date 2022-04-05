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     البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١١:١١]

    باكو، 5 أبريل، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 5 أبريل نيسان اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0152

    أورو EUR 1 1.8639

    دولار أسترالي AUD 1 1.2931

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.37

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1166

    كرون دنماركي DKK 1 0.2506

    لاري جورجي GEL 1 0.5511

    روبي هندي INR 1 0.0225

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.217

    دولار كندا CAD 1 1.362

    دينار الكويت KWD 1 5.5875

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4033

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0858

    جنيه مصري EGP 1 0.0933

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0927

    كرون النرويج NOK 1 0.1949

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4029

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0198

    روبل روسي RUB 1 0.0204

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3408

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2531

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.136

    دولار تايوان TWD 1 0.0593

    ليرة تركيا TRY 1 0.1157

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1858

    كرون التشيك CZK 1 0.0766

    يوان الصين CNY 1 0.2672

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2302

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5304

    كرون السويد SEK 1 0.1802

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8346

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1404

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.387

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2181

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0153

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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