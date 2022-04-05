البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 5 أبريل، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 5 أبريل نيسان اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0152
أورو EUR 1 1.8639
دولار أسترالي AUD 1 1.2931
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.37
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1166
كرون دنماركي DKK 1 0.2506
لاري جورجي GEL 1 0.5511
روبي هندي INR 1 0.0225
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.217
دولار كندا CAD 1 1.362
دينار الكويت KWD 1 5.5875
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4033
بيسو المكسيك MXN 1 0.0858
جنيه مصري EGP 1 0.0933
لاي مولدوفا MDL 1 0.0927
كرون النرويج NOK 1 0.1949
زلوتي بولندا PLN 1 0.4029
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0198
روبل روسي RUB 1 0.0204
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3408
دولار سنغافورة SGD 1 1.2531
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.136
دولار تايوان TWD 1 0.0593
ليرة تركيا TRY 1 0.1157
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1858
كرون التشيك CZK 1 0.0766
يوان الصين CNY 1 0.2672
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2302
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5304
كرون السويد SEK 1 0.1802
فرنك سويسرا CHF 1 1.8346
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1404
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.387
بيسو تشيلي CLP 100 0.2181
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0153
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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