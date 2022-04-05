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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير السياحة الإسرائيلي

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٠٩]

    باكو، 5 أبريل، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 5 أبريل نيسان اليوم وزير السياحة الإسرائيلي الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية المشتركة بين أذربيجان وإسرائيل يؤال رازوزوف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير السياحة الإسرائيلي
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