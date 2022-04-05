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    أذربيجان: 6 إصابات بكورونا في 4 أبريل

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٢٨]

    باكو، 5 أبريل، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 17 مصابا وتوفي مصاب بالفيروس خلال 4 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و67 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و40 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و698 مريض منهم ويستمر علاج 329 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2106 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و716 ألف و463 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 6 إصابات بكورونا في 4 أبريل
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