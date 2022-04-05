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    أذربيجان: تطعيم 13 مليونا و491 الف و580 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٤٥‎]

    باكو، 5 أبريل، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 3 جرعات من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 4 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن شخصين تلقا الجرعات ضمن المرحلة الثانية. وتلقى شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و491 ألف و580 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و327 ألف و175 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و827 ألف و903 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و106 ألف و36 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 230 ألف و466.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 13 مليونا و491 الف و580 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
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