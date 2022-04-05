الرئيس الأذربيجاني يصادق على مذكرة التفاهم بشأن انشاء طرق مواصلات جديدة بين منطقة زنكزور الشرقية الأذربيجانية وناخجيوان مرورا عبر أراضي إيران

باكو، 5 أبريل (أذرتاج)

صادق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على "مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية إيران الإسلامية في 11 مارس عام 2022 بمدينة باكو بشأن انشاء طرق مواصلات جديدة بين منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية الأذربيجانية وجمهورية ناخجيوان ذاتية الحكم مرورا عبر أراضي جمهورية إيران الإسلامية".

كُلف مجلس الوزراء الاذربيجاني بالعمل على تنفيذ بنودها، بعد دخولها حيز التنفيذ.

كُلفت وزارة الخارجية الأذربيجانية بإخطار الحكومة الإيرانية عن تنفيذ الإجراءات الضرورية لدخولها سير التنفيذ.