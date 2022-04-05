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    أذربيجان: 36 إصابة بكورونا في 5 أبريل

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥‎١]

    باكو، 5 أبريل، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 36 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 44 مصابا وتوفي مصابين بالفيروس خلال 5 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و103 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و84 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و700 مريض منهم ويستمر علاج 319 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4 آلاف و867 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و721 ألف و330 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 36 إصابة بكورونا في 5 أبريل
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