أذربيجان: 36 إصابة بكورونا في 5 أبريل

باكو، 5 أبريل، (أذرتاج)

سجلت إصابة 36 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 44 مصابا وتوفي مصابين بالفيروس خلال 5 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و103 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و84 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و700 مريض منهم ويستمر علاج 319 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4 آلاف و867 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و721 ألف و330 فحص طبي.