أذربيجان: تطعيم أكثر من 12 ألف جرعة من لقاح كورونا في 5 أبريل

باكو، 5 أبريل، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 12 ألفا و54 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 5 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 844 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى وألف و259 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 9 آلاف و297 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و503 ألف و634 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و328 ألف و19 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و829 ألف و162 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و115 ألف و333 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 231 ألف و120.