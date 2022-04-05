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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]

    باكو، 5 أبريل، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية 5 أبريل اليوم بين وزيري الخارجيتين الأذربيجاني جيهون بايراموف والتركي مولود جاويش اوغلو.

    قالت الخارجية في بيان إن الطرفين تبادلا الآراء حول الوضع الراهن في المنطقة بما فيه المسائل المتعلقة بتنفيذ البيانات الثلاثية وكذلك الوضع في أوكرانيا.

    كما بحث الوزيران سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.

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