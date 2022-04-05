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    أقاليم


    تدشين مبنى جاهز مدرسي جديد في قرية صحبتلي بمحافظة شابران

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٣]

    صحبتلي، شابران، 5 أبريل، أذرتاج

    دشن مبنى جاهز مدرسي جديد بسعة 40 تلميذا في قرية صحبتلي بمحافظة شابران شمال البلد 5 ابريل اليوم.

    هذا المبنى الجاهز المدرسي المدشن هو السادس في شابران.

    ويجري حاليا انشاء مبنى مدرسي ذي دورين بسعة 264 تلميذ في قرية اوزون بوياد بالمحافظة علما بأن مبنى جديدا بسعة 80 تلميذا دشن قبل ذلك في قرية تاختالار.

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