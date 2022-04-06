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    مناقشة التآخي بين مدينة ماستريخت ومدينة اذربيجانية

    ٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:١٤]

    لاهاي، 5 ابريل (أذرتاج)

    التقى السفير الاذربيجاني في ندرلاند فكرت اخوندوف مع عمدة مدينة ماستريخت بندرلاند انيماري بيني تي ستراكي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء العلاقات بين ماستريخت والمدن الأذربيجانية. وتحدثا عن التعاون بين جامعة ماستريخت للإدارة وجامعة آدا وبيع الفواكه المجففة الأذربيجانية من قبل شركة ماستريخت والمنتدى الاقتصادي الاذربيجاني الندرلاندي المقام في هذه المدينة.

    كما نوقشت مسألة التآخي بين ماستريخت ومدن اذربيجانية وكذلك إمكانيات نشاط الشركات الندرلاندية في البلد.

    احيطت عمدة المدينة علما بميناء باكو – منطقة آلات الاقتصادية الحرة. قيل ان أذربيجان تبدي أهمية خاصة لمشاريع الطاقة الخضراء في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني. دعا السفير شركات من ماستريخت الى المشاركة في اعمال إعادة الإعمار والبناء في الأراضي المحررة.

    أعربت السيدة ستراكي عن شكرها على هذه المعلومات. قالت ان عددا كثيرا من الطلاب الاذربيجانيين يدرسون في مؤسسات التعليم في ماستريخت.

    دعا السفير عمدة المدينة ورجال الاعمال لزيارة أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :مناقشة التآخي بين مدينة ماستريخت ومدينة اذربيجانية
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