آنتوني بلنكين يتصل هاتفيا بالرئيس الاذربيجاني

باكو، 6 أبريل (أذرتاج)

اتصل وزير الخارجية الأمريكي آنتوني بلنكين هاتفيا بالرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 5 أبريل.

قال بلنكين اثناء المكالمة الهاتفية ان الولايات المتحدة الامريكية تبدي أهمية للقاء المزمع انعقاده في 6 ابريل في بروكسل بين رئيس الوزراء الأرميني والرئيس الاذربيجاني بدعم من الاتحاد الأوروبي.

أشار الرئيس إلهام علييف اثناء المكالمة الهاتفية الى ضمان السلام والاستقرار في المنطقة ومسائل تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان وبدء المحادثات بشأن اتفاقية السلام، واقتراحات أذربيجان لإنشاء طرق المواصلات والنقل.

كما تطرق الرئيس إلهام علييف الى مسائل إنسانية ولفت الى ضرورة تقديم معلومات من قبل أرمينيا عن 3890 اذربيجاني موجود في قائمة المفقودين منذ الحرب الأولى بين أرمينيا وأذربيجان وأماكن المقابر الجماعية.

كذلك اجري تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.