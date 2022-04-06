وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني يلتقي قيادة الاتحاد الجورجي لكرة السلة

باكو، 6 أبريل، (أذرتاج)

التقى وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني فريد غايبوف اليوم مع قيادة الاتحاد الجورجي لكرة السلة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة ان الوزير فريد غايبوف تحدث عن أهمية العلاقات الرياضية بين البلدين واحاط الضيوف علما بالسياسة الرياضية المتبعة في أذربيجان في السنوات الأخيرة.

جرى خلال اللقاء بحث آفاق تطوير العلاقات الرياضية الثنائية بين البلدين. في الوقت نفسه، تمت الإشارة إلى إمكانية تنظيم تدريبات كرة السلة المشتركة.