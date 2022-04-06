شوشا احدى أفضل الأماكن لرياضة الطيران المظلي (صور، فيديو)

شوشا، 6 ابريل (أذرتاج)

في اطار "عام شوشا"، أقيم التحليق بالمظلات وذلك لأول مرة في شوشا منذ الثلاثين عاما الأخيرة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن حساب توتير لرئيس مجلس إدارة محمية مدينة شوشا مفتون عباسوف ان الرياضي فريد محمدوف بدأ التحليق بالمظلات راكضا من ارتفاع 1400 متر وهو اعلى نقطة في المدينة "قيزيل قايا" (قرب برج التلفزيون) واثناء الطيران رفرف العلم الاذربيجاني واستمر التحليق في اتجاه قرية داشالتي التي يخطط تحويلها الى مكان السياحة البيئية في المستقبل القريب.

تشير خارطة الطيران المظلي عبر العالم الى مدينة شوشا كمكان وحيد في قراباغ (قره باغ) للطيران المظلي، وهي تعتبر إحدى أهم الوجهات المفضلة لعشاق رياضة الطيران المظلي، لما توفره من إمكانات التحليق بالمظلات مع إطلالة خلاّبة.

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