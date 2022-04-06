باكو، 6 أبريل، أذرتاج اعترفت إدارة دوري الممتاز الأذربيجانية لكرة القدم بأن نادي شاماخي خليفة نادي كشلة باكو وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية المحلية وكذلك الدولية مع الجهات ذات الصلة لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن استبدال تسمية النادي. ويستضيف شاماخي الأندية لدى ملعب شاماخي المركزي في مدينة شاماخي عاصمة المحافظة.

AZERTAG.AZ : نادي شاماخي خليفة كشلة باكو

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