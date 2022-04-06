بروكسل، 6 أبريل (أذرتاج) وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زيارة عمل الى عاصمة بلجيكا بروكسل تلبية لدعوة من رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشل في 6 أبريل.

AZERTAG.AZ : الرئيس الاذربيجاني يصل الى بروكسل في زيارة عمل

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده