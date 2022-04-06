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    أخبار رسمية


    الرئيس الاذربيجاني يصل الى بروكسل في زيارة عمل

    ٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:١٢]

    بروكسل، 6 أبريل (أذرتاج)

    وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زيارة عمل الى عاصمة بلجيكا بروكسل تلبية لدعوة من رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشل في 6 أبريل.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الاذربيجاني يصل الى بروكسل في زيارة عمل
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