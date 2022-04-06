الرئيس الاذربيجاني يصل الى بروكسل في زيارة عمل
AzerTAg.az
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:١٢]
بروكسل، 6 أبريل (أذرتاج)
وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زيارة عمل الى عاصمة بلجيكا بروكسل تلبية لدعوة من رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشل في 6 أبريل.
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