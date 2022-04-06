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    تركيا تتوسع صادراتها من المنتجات الصناعية العسكرية

    ٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٦]

    أنقرة، 6 أبريل، (أذرتاج)

    توسعت تركيا صادراتها من الآلات والمعدات العسكرية.

    أفادت وكالة اذرتاج انه يستمر الاهتمام بطائرات الهليكوبتر الاستطلاعية والهجومية التكتيكية من طراز "T129 Atak" في الازدياد. وبحسب وكالة الأناضول، كانت الفلبين أول دولة تستورد مروحيات من طراز "T129 Atak" من تركيا. اشترت القوات الجوية الفلبينية طائرتين من طراز "T129 Atak" وطائرة من طراز "C-295" من تركيا.

    يعتقد الخبراء أن الاهتمام بالمنتجات العسكرية التركية يتزايد بسرعة حيث تبني تركيا إنتاجها في الصناعة الدفاعية بما يتماشى مع معايير الناتو.

    AZERTAG.AZ :تركيا تتوسع صادراتها من المنتجات الصناعية العسكرية
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