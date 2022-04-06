أذربيجان ثاني أكثر دولة امتلاكا لإمكانيات طاقة الرياح البحرية في العالم

باكو، 6 أبريل (أذرتاج)

أذربيجان ثاني دولة امتلاكا لإمكانيات طاقة الرياح البحرية في العالم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن "التقرير العالمي لطاقة الرياح 2022" الذي أعده المجلس العالمي لطاقة الرياح ان إمكانيات طاقة الرياح في أذربيجان تقدر بـ157 جيجاواط وتخطط الحكومة الأذربيجانية في زيادة نصيب الطاقة المتجددة في اجمالي الطاقة الى 30 في المائة حتى عام 2030.

بناء على سياسة الطاقة الخضراء، ستكون هذه المنطقة خالية من الكربون عام 2060.

كما يشير التقرير الى استراليا وسريلانكا وتركيا في قائمة الدول الأكثر إمكانية لطاقة الرياح فضلا عن أذربيجان.

يذكر ان أذربيجان اعدت استراتيجية خاصة بشأن "الطاقة الخضراء". وأعلنت الأراضي المحررة من الاحتلال منطقة "الطاقة الخضراء".