أذربيجان: 38 إصابة بكورونا في 6 أبريل
AzerTAg.az
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٧]
باكو، 6 أبريل، (أذرتاج)
سجلت إصابة 38 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 59 مصابا وتوفي مصاب بالفيروس خلال 6 أبريل.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و141 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و143 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و701 مريض منهم ويستمر علاج 297 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 5 آلاف و230 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و726 ألف و560 فحص طبي.
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