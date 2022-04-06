أذربيجان: 38 إصابة بكورونا في 6 أبريل

باكو، 6 أبريل، (أذرتاج)

سجلت إصابة 38 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 59 مصابا وتوفي مصاب بالفيروس خلال 6 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و141 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و143 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و701 مريض منهم ويستمر علاج 297 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 5 آلاف و230 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و726 ألف و560 فحص طبي.