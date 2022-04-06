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    أذربيجان: 38 إصابة بكورونا في 6 أبريل

    ٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٧]

    باكو، 6 أبريل، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 38 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 59 مصابا وتوفي مصاب بالفيروس خلال 6 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و141 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و143 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و701 مريض منهم ويستمر علاج 297 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 5 آلاف و230 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و726 ألف و560 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 38 إصابة بكورونا في 6 أبريل
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