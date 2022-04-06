أذربيجان: تطعيم أكثر من 10 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 6 أبريل

باكو، 6 أبريل، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 10 آلاف و301 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 6 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 601 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و823 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 8 آلاف و282 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و513 ألف و935 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و328 ألف و620 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و829 ألف و985 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و123 ألف و615 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 231 ألف و715.