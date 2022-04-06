أذربيجان أبرز مستورد للتمور التونسية

باكو، 6 أبريل (أذرتاج)

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن موقع ilboursa (البورصة) التونسية ان جمهورية أذربيجان استوردت الكمية الأكبر من التمور التونسية بنحو 6.5 آلاف طن في موسم 2020/2021، على حد احصائيات المجمع المهني المشترك للتمور.

كما قال الموقع استنادا على المجمع المهني المشترك للتمور انه، على الرغم من التراجع الطفيف في الترويج الخارجي، تم تسجيل تحسن في المبيعات في بعض الدول الإسلامية في آسيا على غرار أذربيجان وكازاخستان. دعا المجمع الى الاشتغال على هذه الأسواق الواعدة والتي بإمكانها ان تستوعب كميات هامة التمور التونسية.

أعلن موقع ilboursa (البورصة) ان صادرات التمور في تونس تطورت في موسم 2021/2020 بنسبة 6.3 بالمائة على مستوى الكميات و4.5 بالمائة على مستوى القيمة لتبلغ 12 ألف طن خلال كامل الموسم مقابل 11.3 ألف طن في الموسم الذي سبقه.