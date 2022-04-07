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    الرئيس الاذربيجاني ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الأرميني يجتمعون حول مائدة غداء العمل في بروكسل

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [٠٩:٥‎٦]

    بروكسل، 7 أبريل (أذرتاج)

    اجتمع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشل ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان حول مائدة غداء العمل في 6 أبريل في بروكسل.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الاذربيجاني ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الأرميني يجتمعون حول مائدة غداء العمل في بروكسل
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