الرئيس الاذربيجاني ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الأرميني يجتمعون حول مائدة غداء العمل في بروكسل
AzerTAg.az
٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [٠٩:٥٦]
بروكسل، 7 أبريل (أذرتاج)
اجتمع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشل ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان حول مائدة غداء العمل في 6 أبريل في بروكسل.
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