اجتماع على حدة بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل

بروكسل، 7 أبريل (أذرتاج)

جرى في 6 ابريل في بروكسل لقاء على حدة بين الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشل.

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشل استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

ثم التقطت صورة جماعية.

أشاد الرئيس إلهام علييف بإسهام رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشل في عملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان في فترة ما بعد النزاع. وأكد على أهمية اجندة محادثات سلام بروكسل المحددة في اللقاء الثلاثي المنعقد في ديسمبر العام الماضي. أعرب الرئيس إلهام علييف عن أمله ان يكون اللقاء الثلاثي المنعقد بمشاركة أرمينيا مثمرا، ذلك استمرارا لأجندة سلام بروكسل.

أشار شارل ميشل الى أهمية الحوار الجاري بين أرمينيا وأذربيجان في هذا السياق وأشاد بدور أذربيجان في امن الطاقة الأوروبي.

نوقشت في اللقاء مسائل متعلقة بالأجندة الثنائية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان مع الإشارة الى تطوير التعاون بشكل ديناميكي في الاتجاهات المختلفة.

كما اجري خلال الحديث تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك والامن الإقليمي.