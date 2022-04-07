باكو، 7 أبريل، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 أبريل نيسان اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0152 أورو EUR 1 1.8555 دولار أسترالي AUD 1 1.2717 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3604 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1157 كرون دنماركي DKK 1 0.2495 لاري جورجي GEL 1 0.5521 روبي هندي INR 1 0.0224 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2169 دولار كندا CAD 1 1.3537 دينار الكويت KWD 1 5.5765 رينجيت ماليزي MYR 1 0.403 بيسو المكسيك MXN 1 0.0843 جنيه مصري EGP 1 0.0929 لاي مولدوفا MDL 1 0.0926 كرون النرويج NOK 1 0.1931 زلوتي بولندا PLN 1 0.3979 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0192 روبل روسي RUB 1 0.0208 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3337 دولار سنغافورة SGD 1 1.2497 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1357 دولار تايوان TWD 1 0.059 ليرة تركيا TRY 1 0.1153 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1722 كرون التشيك CZK 1 0.0759 يوان الصين CNY 1 0.2672 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2239 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5261 كرون السويد SEK 1 0.1792 فرنك سويسرا CHF 1 1.8223 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1395 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.3743 بيسو تشيلي CLP 100 0.2125 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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