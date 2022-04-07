البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 7 أبريل، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 أبريل نيسان اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0152
أورو EUR 1 1.8555
دولار أسترالي AUD 1 1.2717
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3604
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1157
كرون دنماركي DKK 1 0.2495
لاري جورجي GEL 1 0.5521
روبي هندي INR 1 0.0224
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2169
دولار كندا CAD 1 1.3537
دينار الكويت KWD 1 5.5765
رينجيت ماليزي MYR 1 0.403
بيسو المكسيك MXN 1 0.0843
جنيه مصري EGP 1 0.0929
لاي مولدوفا MDL 1 0.0926
كرون النرويج NOK 1 0.1931
زلوتي بولندا PLN 1 0.3979
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0192
روبل روسي RUB 1 0.0208
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3337
دولار سنغافورة SGD 1 1.2497
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1357
دولار تايوان TWD 1 0.059
ليرة تركيا TRY 1 0.1153
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1722
كرون التشيك CZK 1 0.0759
يوان الصين CNY 1 0.2672
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2239
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5261
كرون السويد SEK 1 0.1792
فرنك سويسرا CHF 1 1.8223
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1395
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.3743
بيسو تشيلي CLP 100 0.2125
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك