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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٠٠]

    باكو، 7 أبريل، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 أبريل نيسان اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0152

    أورو EUR 1 1.8555

    دولار أسترالي AUD 1 1.2717

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3604

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1157

    كرون دنماركي DKK 1 0.2495

    لاري جورجي GEL 1 0.5521

    روبي هندي INR 1 0.0224

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2169

    دولار كندا CAD 1 1.3537

    دينار الكويت KWD 1 5.5765

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.403

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0843

    جنيه مصري EGP 1 0.0929

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0926

    كرون النرويج NOK 1 0.1931

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3979

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0192

    روبل روسي RUB 1 0.0208

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3337

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2497

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1357

    دولار تايوان TWD 1 0.059

    ليرة تركيا TRY 1 0.1153

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1722

    كرون التشيك CZK 1 0.0759

    يوان الصين CNY 1 0.2672

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2239

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5261

    كرون السويد SEK 1 0.1792

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8223

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1395

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.3743

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2125

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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