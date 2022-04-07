باكو، 7 أبريل، (أذرتاج) استهدفت قوات أرمينيا عبر الحدود الدولية من مواقعها في منطقة موسورس كند السكنية بمحافظة طاووس قلعة على مواقع جيش أذربيجان في منطقة أغدام السكنية بمحافظة طاووس الأذربيجانية. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان جيش أذربيجان اتخذ تدابر جوابية مماثلة.

AZERTAG.AZ : قوات أرمينيا تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في طوفوز

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