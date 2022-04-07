  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    قوات أرمينيا تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في طوفوز

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٠٦]

    باكو، 7 أبريل، (أذرتاج)

    استهدفت قوات أرمينيا عبر الحدود الدولية من مواقعها في منطقة موسورس كند السكنية بمحافظة طاووس قلعة على مواقع جيش أذربيجان في منطقة أغدام السكنية بمحافظة طاووس الأذربيجانية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان جيش أذربيجان اتخذ تدابر جوابية مماثلة.

    AZERTAG.AZ :قوات أرمينيا تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في طوفوز
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٦]
    عسكريون أذربيجانيون يشاركون في تدريبات "Efes-2022" في تركيا
    ٠٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٤٧]
    النيابة العامة العسكرية: إخضاع رفات الجثث البشرية المكتشف عنها لدى مقابر جماعية في قراباغ للفحوصات الجينية الجزيئية بعد استخراجها
    ٠٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٤١]
    قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان عبر الحدود
    ٢٨.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٤٣]
    وزارة الدفاع: تصريحات وزارة الدفاع الروسية في 27 مارس غير صحيحة
    قوات أرمينيا تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في طوفوز