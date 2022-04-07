شارل ميشل: قررنا معا بدء عملية فعلية لمحادثات السلام وإعداد اتفاقية السلام وحل كل العناصر الضرورية لهذه الاتفاقية

بروكسل، 7 أبريل (أذرتاج)

قال شارل ميشل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الثلاثي بينه وبين الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل في 6 أبريل ان الاستقرار والامن والتنمية في جنوب القوقاز مهم للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. لذلك فإننا مشتغلون بدعم كافة المساعي الإيجابية وتدابير بناء الثقة وتوصلنا الى تقدم كبير في هذه الليلة. وهذا يعني اننا قررنا معا بدء عملية فعلية لمحادثات السلام وإعداد اتفاقية السلام وحل كل العناصر الضرورية لهذه الاتفاقية. كذلك اتفقنا على فريق العمل ولجنة مشتركة معنية بالمسألة الحساسة أي ترسيم الحدود. انا واثق في ان يكون بيننا اتصالا وتنسيقا قويا لاستعراض تقدم قد يتم التوصل اليه في الأسابيع القادمة.

في رده على سؤال حول موعد توقيع اتفاقية السلام، قال ان تنبؤه صعب. لكني لاحظت اثناء لقائي الأول مع كلا الزعيمين في بروكسل في ديسمبر انه اتخذت خطوة شيقة وكان الطرفان مستعدين للاستماع الى بعضهما البعض وتفهم المسائل التي تقلق كلا الطرفين وكذلك الأولويات والمسائل الحساسة لكلا الطرفين. وكان هذا اول عنصر واجب. في هذا السياق أجريت مكالمات هاتفية منتظمة مع كلا الزعيمين. قال ميشل ان هنا تقدم معين وعزم مشترك للتوصل الى المزيد من التقدم وتحديد خطوات ملموسة.

قال شارل ميشل ان الأطراف اتخذت خطوة مهمةم نحو الاتجاه الصحيح في هذا اللقاء. وهذا لا يعني معالجة كل شيء. لكنه هو التوصل الى تقدم.