ممثلو منظمة رواد الاعمال الفرنسية يزورون باكو

باريس، 6 أبريل (أذرتاج)

يتوقع زيارة وفد منظمة رواد الاعمال الفرنسية الأعضاء في المجلس التجاري الفرنسي الاذربيجاني لدى "ميديف انتيرناشيونال" الى باكو.

أفادت وكالة اذرتاج ان الوفد يرأسه المدير التنفيذي لـ"ميديف انتيرناشيونال" فيليب قوتيه.

من المقرر ان يلتقي 25 رجل عمل يمثلون شركات فرنسية في المجلس التجاري الفرنسي الاذربيجاني مع نظرائهم في باكو اثناء الزيارة التي ستكون في 8-7 أبريل.

يمثل رجال الاعمال الفرنسيون الشركات العاملة في مجالات النقل (الطرق والسكك الحديدة والنقل الجوي) والبنية التحتية وقطاع الطاقة (التقليدية والمتجددة) والهندسة والبنك والتقنيات العالية.