باكو، 7 أبريل، (اذرتاج) انخفض سعر النفط الأذربيجاني. أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 108.62 دولار بعد انخفاضه 3 دولار. يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

AZERTAG.AZ : برميل من "آذري لايت" يباع 108.62 دولار

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