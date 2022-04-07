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    برميل من "آذري لايت" يباع 108.62 دولار

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٣٦]

    باكو، 7 أبريل، (اذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 108.62 دولار بعد انخفاضه 3 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع 108.62 دولار
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