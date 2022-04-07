  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    توقيع أذربيجان وصربيا على اتفاقية الضمان الاجتماعي

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٨]

     

    باكو، 7 أبريل، أذرتاج

    وقعت على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وصربيا وتحمل الوثيقة امضاءي وزير العمل والضمان الاجتماعي الأذربيجاني الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية الأذربيجانية الصربية للتعاون التجاري والاقتصادي ساحل بابايف ووزيرة العمل والعمالة وقدامى العمل والشؤون الاجتماعية داريا كيسيتش تيباوتشيفيج.

    وعقد حفل التوقيع عن طريق مؤتمر مرئي.

     

     

     

    AZERTAG.AZ :توقيع أذربيجان وصربيا على اتفاقية الضمان الاجتماعي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
    توسع التعاون بين أذربيجان والإمارات العربية المتحدة في مجالات العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي
    ٢٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٥‎]
    المصور العالمي الشهير رضا دقاتي شارك سروره بمناسبة العيد امام حصن شوشا
    ١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
    العراق يدرس نموذج "اسان خدمة" الاذربيجاني
    ١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١١:١٥‎]
    تسجيل نحو 5 آلاف و500 عقد زواج خلال يناير
    توقيع أذربيجان وصربيا على اتفاقية الضمان الاجتماعي توقيع أذربيجان وصربيا على اتفاقية الضمان الاجتماعي توقيع أذربيجان وصربيا على اتفاقية الضمان الاجتماعي