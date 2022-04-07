باكو، 7 أبريل، أذرتاج وقعت على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وصربيا وتحمل الوثيقة امضاءي وزير العمل والضمان الاجتماعي الأذربيجاني الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية الأذربيجانية الصربية للتعاون التجاري والاقتصادي ساحل بابايف ووزيرة العمل والعمالة وقدامى العمل والشؤون الاجتماعية داريا كيسيتش تيباوتشيفيج. وعقد حفل التوقيع عن طريق مؤتمر مرئي.

AZERTAG.AZ : توقيع أذربيجان وصربيا على اتفاقية الضمان الاجتماعي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده