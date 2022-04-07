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    حجم الصادرات يبلغ ملياري دولار خلال مارس

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٣١]

    باكو، 7 أبريل، (أذرتاج)

    بلغ حجم صادرات البلاد ملياري دولار خلال مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات ان الصادرات في القطاع غير النفطي زادت بنسبة 55.9 في المائة لتصل إلى 265.5 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :حجم الصادرات يبلغ ملياري دولار خلال مارس
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