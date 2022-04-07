باكو، 7 أبريل، (أذرتاج) بلغ حجم صادرات البلاد ملياري دولار خلال مارس من العام الجاري. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات ان الصادرات في القطاع غير النفطي زادت بنسبة 55.9 في المائة لتصل إلى 265.5 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : حجم الصادرات يبلغ ملياري دولار خلال مارس

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده