  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    زيادة صادرات أذربيجان من الفواكه والخضروات

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٠]

    باكو، 7 أبريل، (أذرتاج)

    زاد حجم صادرات البلد من الفواكه والخضروات خلال يناير – مارس من العام الحالي بنسبة 28.5 في المائة وبلغ 124.9 مليون دولار.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات انه خلال نفس الفترة زادت صادرات المنتجات الكيماوية بنسبة 10 مرات ومنتجات الألمنيوم بنسبة 63.9 في المائة والمعادن الحديدية ومنتجاتها بنسبة 48.7 في المائة والغزل القطني بنسبة 29.3 في المائة والألياف القطنية بنسبة 5.6 في المائة.

     

    AZERTAG.AZ :زيادة صادرات أذربيجان من الفواكه والخضروات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٧]
    ميكايل جباروف: صداقتنا مع إسرائيل ستساهم بشكل كبير في تعميق التعاون
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٦]
    رئيس الوزراء يلتقي بمدير إقليم جنوب القوقاز للبنك الدولي
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٥‎]
    تصدير المنتجات غير الغذائية في أذربيجان يرتفع بنسبة 70.1 %
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٣١]
    حجم الصادرات يبلغ ملياري دولار خلال مارس
    زيادة صادرات أذربيجان من الفواكه والخضروات