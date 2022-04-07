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    لاعب الجودو الاذربيجاني يحصد الذهبية في كأس آسيا

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٤]

    باكو، 7 أبريل (أذرتاج)

    حصد ناهيد تارقولييف لاعب الجودو الاذربيجاني الميدالية الذهبية في مسابقة كأس آسيا للناشئين في طشقند العاصمة الأوزبكية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان اللاعب (73 كغ) انتصر على اللاعب الكازاخستاني دوسبول بالقاباي.

    يجب الذكر ان اللاعب الاذربيجاني الآخر ابيل يوسفوف (66 كغ) سبق وحصد الميدالية الذهبية للمسابقة.

    شارك في المسابقة 22 لاعبا من أذربيجان الى جانب 314 لاعب من 6 بلدان.

     

    AZERTAG.AZ :لاعب الجودو الاذربيجاني يحصد الذهبية في كأس آسيا
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