تصدير المنتجات غير الغذائية في أذربيجان يرتفع بنسبة 70.1 %

باكو، 7 أبريل، (أذرتاج)

زادت الصادرات الغذائية للبلاد بنسبة 13.6 في المائة خلال مارس من هذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وبلغت 48.8 مليون دولار.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات ان الصادرات من المنتجات غير الغذائية زادت بنسبة 70.1 في المائة، لتصل إلى 216.7 مليون دولار.