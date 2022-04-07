رئيس الوزراء يلتقي بمدير إقليم جنوب القوقاز للبنك الدولي

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف 6 أبريل بمدير إقليم جنوب القوقاز للبنك الدولي سيباستيان مولينيوس.

أكد الطرفان في اللقاء على مرور 30 عاما على إقامة علاقات الشراكة بين أذربيجان والبنك الدولي مشيرين الى تنفيذ ناجح للمشاريع المشتركة في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية.

وبحث الجانبان أولويات تنمية أذربيجان ودعم البلد لإعداد استراتيجية التنمية الاجتماعية الاقتصادية لفترة ما بين 2022-2026م للبنك الدولي ومحفظة مشاريع البنك في البلد ومشاركته في إعادة بناء وإصلاح وإعمار الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وكذلك آفاق الشراكة في مختلف المجالات وما يخص بها من الشؤون والمسائل بحثا مفصلا.