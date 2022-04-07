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    اقتصاد


    ميكايل جباروف: صداقتنا مع إسرائيل ستساهم بشكل كبير في تعميق التعاون

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٧]

    باكو، 7 أبريل، (أذرتاج)

    يتم الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين اذربيجان واسرائيل. العلاقات بين بلدينا قديمة وقوية مثل تاريخهما.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف.

    قال الوزير إن صداقتنا ستساهم بشكل كبير في زيادة تعميق وتقوية تعاوننا.

     

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