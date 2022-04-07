جريحة أخرى جراء انفجار في النادي الليلي في باكو تفارق الحياة

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

قال اتحاد إدارة المناطق الطبية الإقليمية / طبيب إن الجريحة فرقانة عين الله يفا من مواليد 1999م جراء انفجار النادي الليلي في باكو فارقت الحياة وكانت احدى المصابين في الأحوال الحرجة في العناية المركزة بجروح الحريق من الدرجة الثالثة وحروق 60 في المائة من الجسد.

ولقي اثنان مصرعهما وأصيب 37 آخر عموما في الحادث المروع المذكور.

ويتلقى 12 مصابا لدى المؤسسات الطبية ومنهم 9 مصابين لدى المؤسسات الطبية التابعة لطبيب.

يذكر أن المصابين الاثنين بالأحوال الحرجة القصوى نقلا من مستشفيي طبيب الى احدى المستشفيات الخاصة قبل يوم.

وأوضح طبيب أن أحوال المصاب من 4 مصابين يتلقون العلاج لدى العناية المركزة في مؤسسات طبيب حرجة بالغة وأحوال 5 جرحى يتلقون العلاج في المؤسسات الطبية حرجة مستقرة وأحوال 3 مصابين آخرين حرجة متوسطة فيما أطلق سراح 9 مصابين من المؤسسات الطبية لمواصلة العلاج في البيت.