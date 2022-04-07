أخذ هواية في تربية الطاووس ثم حول الأمر الى مصدر دخل طيب – صور

شابران، 7 أبريل، أذرتاج

ينشط المواطن عزيز أقا اسكندروف من مقيمي محافظة شابران والذي عمل مدرسا خلال السنوات المديدة هواية ممتعة وذلك أن المتقاعد البالغ 65 عاما من العمر يربي طيور الطاووس في فناء بيته.

وقال المدرس السابق عزيز أقا لمراسل أذرتاج إنه اشترى قبل 4 سنوات زوجا من طيور الطاووس ثم ارتفع عددها الى 8 طيور.

وأوضح قائلا انني اشتريت زوجا من الطاووس عبر الانترنت وهذه الطيور جميلة للغاية ولطيفة وليس من الصعب تربية هذه الطيور ولكن الامر يطلب بدقة واهتمام دائم لانها جنس مستاء جدا وتتغذى بعلاف الطيور العادية مع انها تحب الذرة والقمح وعباد الشمس اكثر.

وأضاف أن منظر الطاووس المذكر الجميل يتشكل بعد بلوغه 3 أعوام من العمر فيما تضع الانثى بيضا بعد عامين من العمر وتضع 4-8 بيض كل مرة. ولا يجوز مس البيض حيث انها لا تعتني بها بعد ذلك وبالتالي لا نحصل على فرخة ويجب تربيتها في مكان مغلق بما أن هناك خطرا لمغادرتها طيرا. كما يجب تدفئة مكانها في الشتاء وتعيش طيور الطاووس 20-25 سنة.

وقال انه أخذ في تربية الطاووس هواية في البداية ثم حول الامر الى مصدر دخل مفيدا انه يبيع الطاووس زوجا زوجا مقابل 1000- 1500 مانات أو 580—880 دولار فيما يعرض بيض الطاووس مقابل 40-50 ماناتا ما يعادل 23-29 دولارا.