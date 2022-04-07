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    سياسة


    جوزيف بوريل: تم التوصل الى تقدم مهم بين أرمينيا وأذربيجان

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٤٥‎]

    باكو، 7 أبريل (أذرتاج)

    تم التوصل الى جهود وتقدم مهم بين أرمينيا وأذربيجان للعمل على السلام وانشاء جنوب القوقاز المستقرة والآمنة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان المفوض السامي للاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية وشئون الامن جوزيف بوريل في حسابه في تويتر.

    قال بوريل: "ان إيجاد سبل حل دبلوماسي للنزاعات في السياق الجيوسياسي الحالي اكثر ضروري من ذي قبل".

     

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