أذربيجان: 25 إصابة وحالتي وفاة من كورونا في 7 أبريل

باكو، 7 أبريل ، (اذرتاج)

سجلت إصابة 25 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 61 مصابا وتوفي مصابين بالفيروس خلال 7 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و166 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و204 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و703 مريض منهم ويستمر علاج 259 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4 آلاف و755 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و731 ألف و315 فحص طبي.