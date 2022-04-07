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    أذربيجان: 25 إصابة وحالتي وفاة من كورونا في 7 أبريل

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]

    باكو، 7 أبريل ، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 25 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 61 مصابا وتوفي مصابين بالفيروس خلال 7 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و166 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و204 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و703 مريض منهم ويستمر علاج 259 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4 آلاف و755 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و731 ألف و315 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 25 إصابة وحالتي وفاة من كورونا في 7 أبريل
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