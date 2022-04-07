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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 9 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 7 أبريل

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٠]

    باكو، 7 أبريل، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 9 آلاف و497 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 7 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 630 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و760 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 7 آلاف و588 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و523 ألف و432 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و329 ألف و250 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و830 ألف و745 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و131 ألف و203 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 232 ألف و234.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 9 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 7 أبريل
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