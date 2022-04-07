الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا بنظيره التركي

باكو، 7 أبريل (أذرتاج )

أجرى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اتصالا هاتفيا في 7 أبريل مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

خلال المحادثة الهاتفية ، ناقش الجانبان الاجتماع الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان وأرمينيا الذي عقد في بروكسل في 6 أبريل بمبادرة ومشاركة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وأشاد الرئيس إلهام علييف بنتائج اللقاء.

وشدد رئيس الدولة على المبادئ الأساسية التي قدمتها أذربيجان ، فضلا عن القرارات المتخذة لتشكيل مجموعة عمل بين أرمينيا وأذربيجان لإعداد اتفاق سلام ، بما في ذلك الاعتراف المتبادل بوحدة الأراضي ونبذ المزاعم الإقليمية ، وإنشاء لجنة ترسيم الحدود.

وعبر الرئيس رجب طيب أردوغان عن ارتياحه للنتائج التي تحققت.

خلال المحادثة ، أشار الجانبان إلى أن توقيع اتفاقية سلام وإنشاء خطوط نقل واتصالات بين أرمينيا وأذربيجان سيسهمان في ضمان سلام واستقرار دائمين في المنطقة وتنمية وازدهار دول المنطقة.

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول مختلف جوانب علاقات التحالف الثنائي بين أذربيجان وتركيا.