الرئيس إلهام علييف يلتقي أعضاء المنتخب الأذربيجاني المشارك في بطولة المصارعة الأوروبية في المجر
AzerTAg.az
٠٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٤٠]
باكو، 8 أبريل، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أعضاء المنتخب الأذربيجاني المشارك في بطولة المصارعة الأوروبية في المجر.
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