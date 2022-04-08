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    الرئيس إلهام علييف يلتقي أعضاء المنتخب الأذربيجاني المشارك في بطولة المصارعة الأوروبية في المجر

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٤٠]

    باكو، 8 أبريل، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أعضاء المنتخب الأذربيجاني المشارك في بطولة المصارعة الأوروبية في المجر.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي أعضاء المنتخب الأذربيجاني المشارك في بطولة المصارعة الأوروبية في المجر
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    الرئيس إلهام علييف يلتقي أعضاء المنتخب الأذربيجاني المشارك في بطولة المصارعة الأوروبية في المجر الرئيس إلهام علييف يلتقي أعضاء المنتخب الأذربيجاني المشارك في بطولة المصارعة الأوروبية في المجر الرئيس إلهام علييف يلتقي أعضاء المنتخب الأذربيجاني المشارك في بطولة المصارعة الأوروبية في المجر الرئيس إلهام علييف يلتقي أعضاء المنتخب الأذربيجاني المشارك في بطولة المصارعة الأوروبية في المجر الرئيس إلهام علييف يلتقي أعضاء المنتخب الأذربيجاني المشارك في بطولة المصارعة الأوروبية في المجر الرئيس إلهام علييف يلتقي أعضاء المنتخب الأذربيجاني المشارك في بطولة المصارعة الأوروبية في المجر الرئيس إلهام علييف يلتقي أعضاء المنتخب الأذربيجاني المشارك في بطولة المصارعة الأوروبية في المجر الرئيس إلهام علييف يلتقي أعضاء المنتخب الأذربيجاني المشارك في بطولة المصارعة الأوروبية في المجر الرئيس إلهام علييف يلتقي أعضاء المنتخب الأذربيجاني المشارك في بطولة المصارعة الأوروبية في المجر الرئيس إلهام علييف يلتقي أعضاء المنتخب الأذربيجاني المشارك في بطولة المصارعة الأوروبية في المجر