باكو، 8 أبريل، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أعضاء المنتخب الأذربيجاني المشارك في بطولة المصارعة الأوروبية في المجر.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي أعضاء المنتخب الأذربيجاني المشارك في بطولة المصارعة الأوروبية في المجر

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