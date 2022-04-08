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     البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٠٠]

    باكو، 8 أبريل، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 أبريل نيسان اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0152

    أورو EUR 1 1.8457

    دولار أسترالي AUD 1 1.2717

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3577

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1151

    كرون دنماركي DKK 1 0.2482

    لاري جورجي GEL 1 0.5532

    روبي هندي INR 1 0.0224

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2169

    دولار كندا CAD 1 1.3504

    دينار الكويت KWD 1 5.5777

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4027

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0843

    جنيه مصري EGP 1 0.0927

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0925

    كرون النرويج NOK 1 0.193

    زلوتي بولندا PLN 1 0.398

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0187

    روبل روسي RUB 1 0.0214

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3326

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2466

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.136

    دولار تايوان TWD 1 0.0588

    ليرة تركيا TRY 1 0.1153

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1706

    كرون التشيك CZK 1 0.0753

    يوان الصين CNY 1 0.2672

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2206

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5259

    كرون السويد SEK 1 0.1798

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8179

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1388

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.3712

    بيسو تشيلي CLP 100 0.211

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0153

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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