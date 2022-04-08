البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 8 أبريل، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 أبريل نيسان اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0152
أورو EUR 1 1.8457
دولار أسترالي AUD 1 1.2717
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3577
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1151
كرون دنماركي DKK 1 0.2482
لاري جورجي GEL 1 0.5532
روبي هندي INR 1 0.0224
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2169
دولار كندا CAD 1 1.3504
دينار الكويت KWD 1 5.5777
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4027
بيسو المكسيك MXN 1 0.0843
جنيه مصري EGP 1 0.0927
لاي مولدوفا MDL 1 0.0925
كرون النرويج NOK 1 0.193
زلوتي بولندا PLN 1 0.398
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0187
روبل روسي RUB 1 0.0214
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3326
دولار سنغافورة SGD 1 1.2466
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.136
دولار تايوان TWD 1 0.0588
ليرة تركيا TRY 1 0.1153
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1706
كرون التشيك CZK 1 0.0753
يوان الصين CNY 1 0.2672
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2206
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5259
كرون السويد SEK 1 0.1798
فرنك سويسرا CHF 1 1.8179
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1388
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.3712
بيسو تشيلي CLP 100 0.211
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0153
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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