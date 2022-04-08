باكو، 8 أبريل، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 أبريل نيسان اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0152 أورو EUR 1 1.8457 دولار أسترالي AUD 1 1.2717 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3577 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1151 كرون دنماركي DKK 1 0.2482 لاري جورجي GEL 1 0.5532 روبي هندي INR 1 0.0224 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2169 دولار كندا CAD 1 1.3504 دينار الكويت KWD 1 5.5777 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4027 بيسو المكسيك MXN 1 0.0843 جنيه مصري EGP 1 0.0927 لاي مولدوفا MDL 1 0.0925 كرون النرويج NOK 1 0.193 زلوتي بولندا PLN 1 0.398 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0187 روبل روسي RUB 1 0.0214 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3326 دولار سنغافورة SGD 1 1.2466 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.136 دولار تايوان TWD 1 0.0588 ليرة تركيا TRY 1 0.1153 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1706 كرون التشيك CZK 1 0.0753 يوان الصين CNY 1 0.2672 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2206 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5259 كرون السويد SEK 1 0.1798 فرنك سويسرا CHF 1 1.8179 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1388 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.3712 بيسو تشيلي CLP 100 0.211 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0153 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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