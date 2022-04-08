الصين ترحب بالمحادثات بين أذربيجان وأرمينيا

باكو، 8 أبريل (أذرتاج)

ترحب الصين بالجهود الهادفة الى حل الخلافات بين أذربيجان وأرمينيا عن طريق الحوار والمشاورات.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا قاله المسئول في وزارة الخارجية الصينية جاو ليسين في شرحه للقاء المنعقد بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشل ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل.

قال المسئول الصيني ان "أذربيجان وأرمينيا شريكان صديقان تتعاون معهما الصين. تسرنا رؤية النشاط الهادف الى حل الخلافات عن طريق الحوار والمشاورات. نأمل ان يلتزم الطرفان لاتفاق وقف إطلاق النار لتوفير الاستقرار والسلام في المنطقة والأمان للناس."