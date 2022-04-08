  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الصين ترحب بالمحادثات بين أذربيجان وأرمينيا

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٠]

    باكو، 8 أبريل (أذرتاج)

    ترحب الصين بالجهود الهادفة الى حل الخلافات بين أذربيجان وأرمينيا عن طريق الحوار والمشاورات.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا قاله المسئول في وزارة الخارجية الصينية جاو ليسين في شرحه للقاء المنعقد بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشل ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل.

    قال المسئول الصيني ان "أذربيجان وأرمينيا شريكان صديقان تتعاون معهما الصين. تسرنا رؤية النشاط الهادف الى حل الخلافات عن طريق الحوار والمشاورات. نأمل ان يلتزم الطرفان لاتفاق وقف إطلاق النار لتوفير الاستقرار والسلام في المنطقة والأمان للناس."

     

    AZERTAG.AZ :الصين ترحب بالمحادثات بين أذربيجان وأرمينيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٥‎١]
    سيرجي لافروف: موسكو الرسمية تضمن تنفيذ البيانات الثلاثية بشأن قاراباغ
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]
    لجنتي المجلس الوطني عقدتا جلسة مشتركة في شوشا المحررة
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٩]
    وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يناقشان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٥‎]
    الخارجية: لقاء بروكسل خطوة مهمة جديدة للسلام والاستقرار في المنطقة
    الصين ترحب بالمحادثات بين أذربيجان وأرمينيا