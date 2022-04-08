طبيبة امراض القلب: التدخين عقب الإفطار يحدث الازمة القلبية

باكو، 8 أبريل (أذرتاج)

يزيد التدخين عقب الإفطار مباشرة في الصيام مخاطر أمراض القلب والاوعية الدموية والنزيف في المخ والشلل والنوبة القلبية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن طبيبة أمراض القلب جوناي محمدوفا قولها ان الصائم لا يدخن خلال 16-15 ساعة في اليوم. في تلك الفترة تزيد نسبة الاوكسجين في الجسم ويحس الانسان نفسه أكثر عافية. أما التدخين عبر الإفطار مباشرة فيتسبب في الانخفاض الحاد لنسبة الاوكسجين في الجسم ويحدث ازمة صحية.

يحتوي سيجارة واحدة على 0.5 ملغرام ويحتاج نيكوتين 15 ثانية للوصول الى الدماغ. تتسبب السيجارة في حالة من رعشة الجسم، وبالذات ارتعاش الأرجل والأقدام، بالإضافة إلى الدوخة. كذلك يحتوي دخان السيجارة على غاز كاربون مونوكسيد وهو يلحق ضررا كبيرا بجدران الاوعية الدموية وبالتالي يؤدي الى النوبة القلبية (ميوكارد).

شهر رمضان فرصة للبدء بالإقلاع عن التدخين، والاستفادة من اعتياد الجسم على التوقف عن تعاطي التبغ خلال ساعات الصوم الطويلة.